Вертолет Robinson R66 рухнул в Приамурье

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Зейском районе Приамурья. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, на борту было три человека. Удалось ли им выжить, пока неизвестно. Сейчас на место ЧП отправились сотрудники МЧС.

Как сообщил РЕН ТВ, сработал аварийный маяк Robinson R66. На поиски вертолета отправили спасателей из Благовещенска, также привлекли две наземные группы.

Ранее экипаж Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области. В ходе происшествия пострадали два человека. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, они получили незначительные травмы. Воздушное судно выполняло санитарный рейс из Иркутска в село Орлик.

Также 31 августа стало известно о крушении другого вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец. На следующий день спасательная команда обнаружила его обломки.