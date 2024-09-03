Два человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Иркутской области

Глава Бурятии Цыденов: два человека получили травмы при жесткой посадке Ми-8

Экипаж Ми-8, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, вышел на связь и сообщил, что все на борту остались живы. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале .

Он добавил, что два человека, по предварительным данным, получили незначительные травмы, остальные не пострадали.

Вертолет выполнял санитарный рейс из Иркутска в село Орлик в Бурятии. Кроме четырех членов экипажа на борту находились двое медиков.

Восточное следственное управление на транспорте СК проводит проверку из-за аварии. Проходят также поисково-спасательные мероприятия.

Ранее на Камчатке разбился другой Ми-8 с тремя членами экипажа и 19 пассажирами. Предположительно, из-за густого тумана летчик не заметил сопку и задел ее склон. Все находившиеся на борту погибли.