Вертолет Robinson 44 с депутатом на борту удалось найти после крушения

Вертолет Robinson R44 с депутатом Архангельской городской думы Сергеем Сметаниным потерпел крушение, его удалось обнаружить. Об этом сообщил Telegram-канал « 112 ».

Сейчас экстренные службы пытаются добраться до места авиакатастрофы.

В последний раз воздушное судно, летевшее в поселок Карандашевская, видели вечером 25 сентября. Экипаж не регистрировал полет. На следующий день вертолет перестал выходить на связь. Помимо Сметанина на борту из пассажиров был и предприниматель Алексей Семенов.

Архангельский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал проверку по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Процессуального решения пока не приняли.

Ранее в Зейском районе Амурской области потерпел крушение Robinson R66, принадлежавший золотодобытчикам. Три человека погибли.