Названы имена членов экипажа пропавшего под Архангельском вертолета

В состав экипажа пропавшего в Архангельской области вертолета Robinson R44 входили депутат городской думы Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Авторы публикации уточнили, что в последний раз воздушное судно видели в 21:00 в минувшую среду, 25 сентября, около деревни Бычье. По предварительным данным, вертолет направлялся в поселок Карандашевская в Приморском районе.

Экипаж свой полет не регистрировал. Об исчезновении воздушного судна стало известно только сегодня. На связь пилот не вышел. На поиск вертолета выдвинулись спасатели.

Архангельский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления СК России организовал проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта для установления всех обстоятельств пропажи вертолета.

О том, что частный вертолет Robinson 44 с двумя людьми на борту пропал с радаров во время полета в Архангельской области, стало известно 26 сентября. По неподтвержденным данным, один из находившихся на борту мужчин перед вылетом прислал родным сообщение, что прибудет домой в течение трех часов.