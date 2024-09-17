Появились фото с места крушения вертолета золотодобытчиков в Амурской области

Появились кадры с места крушения вертолета Robinson R-66, который совершал облет территории прииска в Амурской области. Фото опубликовал Telegram-канал «112» .

По факту крушения Ми-8 возбудили уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного судна.

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Зейском районе Приамурья 17 сентября. На борту находились владелец золотодобывающей компании «Хэргу», сотрудник фирмы и пилот, все трое погибли, сообщил источник «112».

На поиски пропавшего вертолета золотодобытчиков вылетал Ми-8Т авиакомпании «МостАвиа».

В июне в Амурской области также потерпел крушение вертолет Robinson R66. Он вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината, спустя время экипаж перестал выходить на связь. Позже обломки воздушного судна обнаружили возле аэропорта Зея.