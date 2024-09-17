Появились фото с места крушения вертолета золотодобытчиков в Амурской области

В июне в Амурской области также потерпел крушение вертолет Robinson R66. Он вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината, спустя время экипаж перестал выходить на связь. Позже обломки воздушного судна обнаружили возле аэропорта Зея.
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