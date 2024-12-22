Вертолет прибыл для эвакуации пострадавших в ДТП на юго-востоке Москвы

Число пострадавших в ДТП на юго-востоке Москвы выросло до 14

Госпитализация понадобилась 14 пострадавшим в массовой аварии на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского проспекта на юго-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Для эвакуации получившего особенно тяжелые травмы прибыл вертолет. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По данным источника, участниками аварии стала ехавшая на вызов пожарная машина и рейсовый автобус. Среди попавших в больницу оказались двое спасателей. Кроме того, медицинская помощь понадобилась водителю автобуса. Его отправили в больницу на вертолете.

В пресс-службе Госавтоинспекции Москвы заявили, что авария началась с того, что водитель КамАЗа проехал перекресток на красный свет. В результате он столкнулся с автобусом и повредил еще три легковых автомобиля, которые стояли на светофоре.

Водитель одной из поврежденных автомобилей в комментарии 360.ru уточнила, что в нее врезалась пожарная машина.