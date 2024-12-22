Массовое ДТП с пожарной машиной произошло на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы в Марьино произошло массовое ДТП. Столкнулись автобус, пожарная машина, электробус и три автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла вечером около 20 часов недалеко от дома по Новочеркасскому бульвару, 21а. Направлявшаяся на вызов на Батайский проезд, 31 пожарная автоцистерна попала в ДТП и вылетела на тротуар. Повреждения получили также автобус, электробус и три машины.

К месту происшествия съехались бригады скорой помощи и спасатели. Источник 360.ru сообщил, что пострадали более 10 человек.

Пострадавших доставили в медучреждение, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. По предварительной версии, «КамАЗ» проехал перекресток на красный свет, столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.

Еще одна авария случилась на юге Москвы. Пытаясь уйти от столкновения на Бирюлевской улице, машина вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов. К месту ДТП приехала скорая помощь.