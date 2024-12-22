«Чудом уцелела». Владелица легковушки раскрыла подробности ДТП на юго-востоке Москвы

Пострадавшая в ДТП рассказала о столкновении с пожарной машиной в Москве

Столкнувшаяся с автобусом пожарная машина на Новочеркасском бульваре в Москве отлетела и ударилась в стоявшую на светофоре легковушку. Об этом 360.ru рассказала владелица поврежденной машины.

Она уточнила, что машина пожарной службы была не одна, а ехала в колонне с включенными мигалками.

«Я стояла на светофоре. Автобус и пожарная машина столкнулись. От удара пожарную машину занесло на мой автомобиль. Чудом уцелела. Я жива, слава Богу», — призналась девушка.

Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы сообщила, что по предварительным данным, массовую аварию на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского проспекта спровоцировал водитель КамАЗа, который проехал перекресток на красный свет. В результате он столкнулся с автобусом и еще тремя машинами, стоявшими на светофоре.

«По предварительным данным, пострадали 10 человек, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение», — уточнили в пресс-службе.

По данным источника 360.ru в экстренных службах столицы, всего в аварии пострадали 14 человек, включая двух спасателей. Для эвакуации пострадавших на место направили вертолет.