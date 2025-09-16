Вертолет подняли в воздух после взрывов во Владивостоке

После взрывов во Владивостоке в воздух подняли вертолет. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru, очевидец назвал возможную причину произошедшего.

Местный житель рассказал о двух взрывах, прогремевших около шести-семи утра по местному времени.

«Когда знаешь, что делать в подобных ситуациях, никогда не испугаешься. К тому же, на самом деле не понятно, что там взорвалось. Вполне возможно, что детонировали газовые баллоны. А уже остальное — наша фантазия», — отметил очевидец.

По его словам, взрывы были характерными для детонации таких изделий.

«Я сейчас сам мониторю, скажем так, хохлопаблики. А они не упустят шанса навести шороху, что „дотянулись до Владивостока“», — добавил мужчина.

На кадрах видно, что после взрывов в воздух подняли военный вертолет. Сейчас обстановка в городе нормальная.

На въезде в поселок Щитовая после ЧП скопились машины пожарной и другой спецтехники оперативных служб.