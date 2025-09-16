Несколько взрывов прогремели во Владивостоке

Серия взрывов случилась в районе административных сооружений во Владивостоке

В пределах административных сооружений во Владивостоке услышали серию взрывов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

При въезде в поселок Щитовая скопились машины пожарной и другой специальной техники оперативных служб.

«Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где, в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования», — заявили власти.

Территорию ЧП оцепили, также частично перекрыли движение транспорта. В результате случившегося никто не пострадал, но немного повредились некоторые машины. Сейчас людям ничего не угрожает, специалисты приняли комплекс мер по обеспечению безопасности.

Ранее взрыв газовоздушной смеси случился в жилом доме в Ангарске. Погиб один человек и трое пострадали.