Вертолет не смог приземлиться в районе крушения Ан-24

Вертолет Ми-8 Росавиации не смог приземлиться в районе крушения пассажирского самолета Ан-24. К месту падения выдвинулась пешая поисково-спасательная группа, сообщил источник 360.ru.

По его данным, борт потерпел крушение недалеко о станции «Курьяны».

«С вертолета только горящий фюзеляж обнаружили, сесть рядом не смогли, высадились поодаль, идут», — сообщил собеседник 360.ru.

Ан-24 перестал выходить на связь 24 июля. На борту самолета находились 49 человек, среди них — пятеро детей. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Об обнаружении горящего фюзеляжа сообщила пресс-служба МЧС России. В региональном главке министерства открыли горячую линию.