Горящий фюзеляж пропавшего Ан-24 обнаружили в Приамурье

Вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж пропавшего в Приамурье пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщили в МЧС России .

«В ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 Росавиации обнаружен фюзеляж самолета, происходит загорание. Спасатели продолжают следовать к месту происшествия», — подчеркнули в ведомстве.

Там же напомнили, что в региональном главке МЧС открыли горячую линию после ЧП с Ан-24, обращаться можно по телефону: 8 (4162) 53-99-99.

На борту Ан-24 находились 49 человек, в их числе пятеро детей. Воздушное судно направлялось из Благовещенска в Тынду. После исчезновения самолета в Амурской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть более трех лиц.