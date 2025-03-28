Вертолет не смог добраться до попавших под лавину на Колыме туристов

Погодные условия и скалистая местность не позволили вертолету приземлиться рядом с попавшими под лавину в Магаданской области туристами. Спасатели направились на место ЧП пешком, сообщила пресс-служба МЧС.
«Утром 28 марта вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из поселка Синегорье к месту происшествия для начала поисковых мероприятий», — отметили в сообщении.
Спасатели не смогли долететь до нужной точки, высадились и пешком направляются по координатам для поиска и эвакуации пострадавших.
Туристическая группа из шести человек попала под лавину на перевале Дядя Ваня в 30 километрах от поселка Синегорье. Четыре человека погибли, один получил травмы.
По гористой местности спасатели не смогли оперативно добраться до места происшествия. Поэтому для эвакуации туристов МЧС направило вертолет Ми-8.
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