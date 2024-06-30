Вертолет с пожарными совершил жесткую посадку в Иркутской области

Вертолет Ми-8 со спасателями совершил жесткую посадку в Иркутской области, в 200 километрах от города Бодайбо. Об этом написал губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале .

По его словам, на борту Ми-8 находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Информация о погибших не поступала.

Вертолет авиакомпании «Ангара перевозил группировку огнеборцев для тушения пожаров в Бодайбинском районе. Губернатор отметил, что на место ЧП с вертолетом вылетел другой борт. Он заберет людей и установит повреждения Ми-8.

«В обстоятельствах авиапроисшествия разберутся специалисты», — добавил Кобзев.

Ранее ураган в Польше повредил два вертолета Ми-8 и Ми-17, которые находились в ангаре в Лодзинском воеводстве. Из-за непогоды сорвало крышу дивизиона в Большой Лежнице. Какой именно урон получили боевые вертолеты, журналисты не уточнили.