Вертолет Ка-32 сбросил 20 тонн воды при тушении нелегального хостела в Москве

К тушению нелегального хостела на северо-западе Москвы привлекли вертолет Ка-32. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На горящее здание сбросили уже 20 тонн воды. Пожар локализовали на площади 2000 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало, подчеркнули в МЧС.

На месте продолжают работать 155 человек и 45 единиц техники. Ранее в ведомстве объяснили, что тушение огня осложняет пожарная нагрузка и высокая температура.

Возгорание на территории бывшего машиностроительного завода случилось сегодня утром — огонь разгорелся в нелегальном хостеле.

Пожару присвоили третий ранг сложности. В ходе ЧП в здании частично обрушилась крыша. На место также направили пожарный поезд.