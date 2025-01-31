Сгоревший хостел на северо-западе Москвы был нелегальным

Хостел на северо-западе Москвы, в котором случился пожар, оказался нелегальным. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева. Огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. Ранг пожара повысили до третьего. В ходе происшествия в здании частично обрушилась крыша.

Сотрудники МЧС спасли 60 человек из горящего здания. Всего к тушению привлекли 130 специалистов и 37 единиц техники.

На место хотели вызвать авиацию, но отказались от этого решения из-за неподходящих погодных условий. Московская прокуратура начала процессуальную проверку после случившегося.