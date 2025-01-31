МЧС объяснило сложность тушения горящего нелегального хостела в Москве

Сотрудники МЧМ активно тушат возгорание в здании нелегального хостела на северо-западе Москвы, работы осложнены пожарной нагрузкой и высокой температурой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Ликвидация осложняется высокой пожарной нагрузкой и высокой температурой. На месте пожара работают 155 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — заявили в ведомстве.
Возгорание на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева произошло утром 31 января на улице Сходненский тупик. Огонь распространился на площади порядка 2000 квадратных метров. МЧС повысило ранг пожара до третьего. В ходе происшествия в здании частично рухнула крыша.
Всего спасатели спасли из горящего здания 60 человек. Московская прокуратура по факту пожара начала процессуальную проверку, обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
Намек ВПК на прибыль. В США замахнулись на создание «Железного купола» зря?
«Год или больше». В США оценили срок расследования авиакатастрофы над Вашингтоном
Австралийским компаниям рекомендовали отказаться от китайского чат-бота DeepSeek
Свыше 17 тысяч видеокамер установили для безопасности в Подмосковье за год
Медведев назвал заботу о героях СВО одним из важнейших приоритетов властей
Вероятной причиной авиакатастрофы в США назвали нехватку экипажа вертолета
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте