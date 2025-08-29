Вертолет Ка-32 отправили на поиски заблудившегося пенсионера в Новой Москве

В Новой Москве наращивают группировку для поиска 76-летнего пенсионера, заблудившегося в лесу в деревне Юрьево. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на поиски бросили почти все. Утром прибыли два спасательных квадроцикла и вертолет спасотряда «Ангел» Ка-32. Также выехали спасатели на двух мотоциклах.

До этого стало известно, что на поиски отправились три группы. Две из них — с собаками.

Пенсионера искали всю ночь, с собой у него кнопочный телефон. Он вышел на связь, но неизвестно, где именно находится. Звуки вертолета не слышит. Спасателям удалось определить квадрат его примерного местоположения, однако летающий в том месте вертолет не обнаружил мужчину.