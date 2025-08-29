В Новой Москве ищут заблудившегося в лесу 76-летного пенсионера

В деревне Юрьево в Новой Москве развернули масштабную поисковую операцию — пропал 76-летний пенсионер. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина пошел в лес и пропал. С собой у него только кнопочный телефон.

Для​ поиска организовали три группы — две из них с собаками. Пенсионера искали всю ночь — не нашли. Утром для поисковой операции запросили вертолет.

UPD: мужчина вышел на связь, но найти его пока не могут. Летающего вертолета он не слышал. Спасатели определили квадрат, где может находиться пенсионер.

Ранее в Московской области сотрудники территориального управления № 2 «Мособлпожспаса» спасли еще шестерых заблудившихся грибников в лесах. Спасатели использовали в операциях громкоговоритель или сигнальное громкоговорящее устройство на автомобиле. Потерявшиеся шли на звук и выходили на нужную тропу.