Версия об отравлении семьи в Красноярском крае дихлофосом не подтвердилась

Обработка дома дихлофосом не могла стать причиной смертельного отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края. В организме отца и одного из погибших детей не нашли следов этого вещества, сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления Следственного комитета России.
«По предварительным данным экспертов КГБУЗ „Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы“, в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», — сообщила пресс-служба Следкома.
Семья из шести человек попала в больницу 21 сентября после употребления пельменей, курицы и приправы из магазина в деревне Красная Сопка. Четверо детей скончались из-за токсического действия неустановленного вещества.
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