Версия об отравлении семьи в Красноярском крае дихлофосом не подтвердилась

СКР: в организме умершей в Красноярском крае девочки не нашли дихлофоса

Обработка дома дихлофосом не могла стать причиной смертельного отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края. В организме отца и одного из погибших детей не нашли следов этого вещества, сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления Следственного комитета России.

Следователи допросили родителей погибших детей. Они сообщили, что в день отравления дом обработали дихлофосом. Дети во время распыления ждали на улице.

«По предварительным данным экспертов КГБУЗ „Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы“, в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», — сообщила пресс-служба Следкома.

Семья из шести человек попала в больницу 21 сентября после употребления пельменей, курицы и приправы из магазина в деревне Красная Сопка. Четверо детей скончались из-за токсического действия неустановленного вещества.