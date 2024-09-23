Назван вероятный источник яда отравившейся красноярской семьи

Обработку дома дихлофосом провела семья из Красноярского края в день отравления. Помещение опрыскивали взрослые, пока дети находились на улице. Об этом со ссылкой на краевой главк СК сообщило РИА «Новости» .

Представитель ведомства пояснил, что такие показания дали выжившие после отравления родители.

«Говорят, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день. В это время дети находились на улице, погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин», — уточнили в СК.

Прокуратура края заявила, что в ходе обыска в доме обнаружили растительные пестициды, антибиотик для крупного рогатого скота, а также неизвестный порошок серого цвета.

Многодетная семья в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась после ужина в минувшую пятницу, 20 сентября. В больницу с тошнотой и рвотой она обратилась только утром следующего дня.

Медики не смогли спасти шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика. После скончались девочки 11 и 12 лет. Предварительной причиной смерти назвали токсическое отравление. Родители детей пришли в себя только в понедельник.