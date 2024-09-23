Назван вероятный источник яда отравившейся красноярской семьи
СК: дом красноярской семьи перед отравлением опрыскали дихлофосом
Обработку дома дихлофосом провела семья из Красноярского края в день отравления. Помещение опрыскивали взрослые, пока дети находились на улице. Об этом со ссылкой на краевой главк СК сообщило РИА «Новости».
Представитель ведомства пояснил, что такие показания дали выжившие после отравления родители.
«Говорят, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день. В это время дети находились на улице, погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин», — уточнили в СК.
Прокуратура края заявила, что в ходе обыска в доме обнаружили растительные пестициды, антибиотик для крупного рогатого скота, а также неизвестный порошок серого цвета.
Многодетная семья в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась после ужина в минувшую пятницу, 20 сентября. В больницу с тошнотой и рвотой она обратилась только утром следующего дня.
Медики не смогли спасти шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика. После скончались девочки 11 и 12 лет. Предварительной причиной смерти назвали токсическое отравление. Родители детей пришли в себя только в понедельник.