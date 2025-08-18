Велокурьер насмерть сбил йорка на глазах у хозяйки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде насмерть сбил йоркширского терьера Фрэнка на глаз у хозяйки и скрылся с места. Об этом сообщил сайт E1.RU .

Питомец стал жертвой наезда вечером 16 августа у парка Победы на улице Калинина.

«Переехал обоими колесами и даже не затормозил возле пешеходного перехода! Я хочу, чтобы его наказали!» — рассказала владелица собаки.

Женщина написала заявление в полицию. Сбивший собаку курьер — 21-летний Сергей, приехавший в Свердловскую область из Кургана. В УМВД по Екатеринбургу отметили, что заявление зарегистрировали в отделе полиции № 15. Правоохранители проведут проверку и примут обоснованное решение.

Весной этого года мотоциклист сбил собаку стримера Славы Бустера. Питомец получил тяжелую черепно-мозговую травму.