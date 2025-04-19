Собаку Славы Бустера сбил мотоцикл

Той-пудель стримера Славы Бустера (настоящее имя — Владислав Леонтьев) попал под колеса мотоцикла. У собаки тяжелая черепно-мозговая травма, написал он в Telegram-канале .

«Кентукки вырвалась из шлейки и попала под мотоцикл, она жива, кости целы, сейчас будем МРТ головы делать, я молю бога, чтобы она выжила», — рассказал он подписчикам 18 апреля.

После МРТ ветеринары заявили, что состояние животного тяжелое, обошлось без перелома черепа, но образовался небольшой отек на затылке.

«Когда она в сознание приходит, у нее судороги плюс низкая температура — из-за нее не могут дать противосудорожное», — объяснил стример.

Уже 19 апреля Кентукки, по его словам, перевезли в лучшую московскую клинику, где будут наблюдать за состоянием той-пуделя. Собаке диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.

«Сказали, что главное, чтобы отек мозга не начался в ближайшие дни. Я верю, что она поправится!» — заключил Бустер, поблагодарив близких за оказанную поддержку.

В прошлом году экс-жена рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина намекнула, что беременна от Бустера. Девушка показала округлившийся живот и совместный снимок со стримером.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.