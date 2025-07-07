Ведущего канала «Карусель» избили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на глазах у детей избили ведущего телеканала «Карусель», актера театра и кино Андрея Гликогена. Настоящее имя артиста — Андрей Карпов. Об этом рассказал РИА «Новости» менеджер артиста Никита Луговой.

Нападение произошло на улице 8 Марта в столице Урала вечером 5 июля, когда Гликоген возвращался в отель.

«Нападавший поймал артиста в переулке, сделал два выстрела в небо и прислонил табельное оружие к его виску, надел наручники и жестоко избил на глазах у детей… Напавший скрылся с места преступления и уехал в сторону Полевского», — сказал Луговой.

Менеджер артиста сообщил, что Гликоген получил травмы. Сейчас он восстанавливается, а заявление о случившемся уже подали в Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области. Концерт с его участием, запланированный на 6 июля в Екатеринбурге, теперь перенесен на неопределенное время.

Луговой рассказал, что на артиста напал сержант из отдела ОМВД «Полевской». Правоохранитель и артист были знакомы заочно. Причиной конфликта стала ревность: девушка полицейского ушла к артисту.

«Нам сказали, что его отстранили от работы с сегодняшнего дня и начата служебная проверка, потому что он использовал табельное оружие и в тот день был не на службе, действовал в личных интересах», — добавил собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что информация о нападении на артиста проверяется.

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