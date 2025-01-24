«Он ведет аморальный образ жизни, часто избивает мать, выбрасывает как тряпку в коридор, и она у него, бывает, ночами валяется в коридоре», — сообщила одна из местных жительниц.

Мать подозреваемого обезображивает коридор в подъезде экскрементами, добавила женщина.

«Он ее вышвыривает из двери, и она валяется тут, ей ни в туалет сходить, никуда, ничего. <… > Мы потом должны это все сами же за ними убирать. <… > Она у него провинилась, он на нее кричит, верещит, а она в невменяемом состоянии долго может лежать. Дверь как откроется, оттуда запах, оттуда все такие перспективы и виды „отличные“. Там коты, непонятно кто, там антисанитария», — заявила собеседница 360.ru.

Еще одна соседка добавила, что семья ведет такой образ жизни уже около 10 лет. Другая жительница отметила, что в трезвом состоянии мужчина не проявляет агрессию.

«Неплохой, неагрессивный, видимо, когда выпивает белая горячка. В лифте хорошо ведет, когда трезвый. Так он не агрессивный вообще», — подчеркнула соседка.

Пьяный житель Ногинска избил фельдшера скорой, который пытался помочь матери нападавшего. Медик заработал ушибы.

«В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении фельдшера скорой помощи», — сообщили в СК.

Следователи установят обстоятельства случившегося.