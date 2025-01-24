«Ведет аморальный образ жизни». Соседи — об избившем фельдшера жителе Ногинска
Жители Ногинска назвали аморальным образ жизни соседа, избившего фельдшера
Житель Ногинска, избивший фельдшера скорой помощи, ведет аморальный образ жизни. Об этом 360.ru рассказали соседи злоумышленника.
«Он ведет аморальный образ жизни, часто избивает мать, выбрасывает как тряпку в коридор, и она у него, бывает, ночами валяется в коридоре», — сообщила одна из местных жительниц.
Мать подозреваемого обезображивает коридор в подъезде экскрементами, добавила женщина.
«Он ее вышвыривает из двери, и она валяется тут, ей ни в туалет сходить, никуда, ничего. <… > Мы потом должны это все сами же за ними убирать. <… > Она у него провинилась, он на нее кричит, верещит, а она в невменяемом состоянии долго может лежать. Дверь как откроется, оттуда запах, оттуда все такие перспективы и виды „отличные“. Там коты, непонятно кто, там антисанитария», — заявила собеседница 360.ru.
Еще одна соседка добавила, что семья ведет такой образ жизни уже около 10 лет. Другая жительница отметила, что в трезвом состоянии мужчина не проявляет агрессию.
«Неплохой, неагрессивный, видимо, когда выпивает белая горячка. В лифте хорошо ведет, когда трезвый. Так он не агрессивный вообще», — подчеркнула соседка.
Пьяный житель Ногинска избил фельдшера скорой, который пытался помочь матери нападавшего. Медик заработал ушибы.
«В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении фельдшера скорой помощи», — сообщили в СК.
Следователи установят обстоятельства случившегося.