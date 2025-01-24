Пьяный житель Ногинска избил фельдшера скорой помощи

Источник 360.ru: в Ногинске мужчина напал на фельдшера скорой, тот получил ушибы

В Ногинске местный житель напал на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, медработника избили на Краснослободской улице в доме № 2б.

«Он получил ушибы ног, рук и груди», — добавил источник.

На место прибыли правоохранители и задержали злоумышленника. Его доставили в психологический стационар № 3 Ногинска. Фельдшеру оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала «Мои Люберцы», нападавший был пьян. Его мать почувствовала себя плохо, сын обвинил в этом врачей. После избиения мужчина запер медика в квартире. У задержанного оказалось несколько судимостей.

В новогоднюю ночь пьяный житель Свердловской области напал на сотрудницу скорой помощи. Мужчина приставал к фельдшеру, а затем ударил ее по голове чемоданом с медикаментами. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.