Вдова экс-замминистра труда Скляра рассказала о жизни с ним

Экс-замминистра труда Алексей Скляр, покончивший с собой в Новой Москве, в последнее время не жил с женой Алиной Матвеевой. Об этом она сама рассказала «Известиям» .

«Я уехала, потому что у нас испортились отношения. Мне не нравилось, как он ко мне относился, и мы решили пожить раздельно месяц-два хотя бы», — заявила женщина.

По ее словам, Скляр морально давил на нее, и она хотела уберечь их двухмесячного сына. При этом проблем с деньгами пара не испытывала — Матвеева руководит IT-компанией. Виновной в смерти мужа она себя не считает и говорит, что если Скляр обвинял ее в предсмертной записке, значит, у него были проблемы с головой.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на родственников женщины заявил, что он якобы избивал ее даже беременную, но сама она это опровергла.

Скляра нашли мертвым утром 15 января. Перед смертью он разослал друзьям сообщение, в котором обвинил жену в своей смерти. Вероятно, кто-то из них забил тревогу и отправил по адресу сотрудников МЧС, но они уже не смогли ничем помочь отставному чиновнику.