Бывший замминистра труда Алексей Скляр покончил с собой в Новой Москве

Бывший замминистра труда Алексей Скляр покончил с собой в частном доме в Новой Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Перед гибелью отставной чиновник разослал друзьям сообщение, в котором обвинил жену в своей смерти. Кто-то из них забил тревогу и обратился к спасателям, но те, приехав по адресу, нашли Скляра уже мертвым.

Премьер Михаил Мишустин освободил Скляра от должности по его собственной просьбе летом 2022 года после четырех лет в должности. В министерстве он отвечал за цифровизацию и госуслуги в электронной форме. Позднее работал вице-президентом платформы «Мой экспорт».