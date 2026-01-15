Родственники жены Скляра заявили, что экс-замминистра ее бил

Покончивший с собой бывший заместитель министра труда России Алексей Скляр избивал новую жену Алину, даже когда та была беременна. Об этом рассказали ее родственники телеграм-каналу Mash .

«Пара часто ссорилась, бывший чиновник бил супругу, срывая на ней злость. Даже когда она была беременна. Месяц назад 33-летняя Алина родила ребенка, но Алексей продолжал бить ее», — указали в публикации.

Родственники забрали девушку в Нальчик. Она сейчас живет в доме семьи в Кабардино-Балкарии. Скляр пытался вернуть жену, писал и звонил ей, но та отказалась возвращаться. Вероятно, именно этот конфликт привел к трагическому исходу.

В 2024 году Алина заняла пост директора компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Офис фирмы находился в Москва Сити. Однако, кроме нее, в компании не было других сотрудников.

Алексей Скляр покончил с собой в частном доме в Новой Москве. Перед гибелью отставной чиновник разослал друзьям сообщение, в котором обвинил жену в своей смерти.