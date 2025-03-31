Вандалы сожгли и разгромили могилу корреспондента «Известий» Федорчака

Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента Александра Федорчака. Об этом сообщили «Известия» . В этом издании работал журналист.

Федорчак погиб в зоне спецоперации при исполнении своих рабочих обязанностей. Недавно состоялось прощание с журналистом.

Информацию об осквернении могилы подтвердил глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.

«Сегодня ночью на кладбище поселка городского типа Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО», — написал он в своем Telegram-канале.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Специалисты установят причины и обстоятельства случившегося, а также личности причастных.

Федорчак, оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели находились в машине в поселке Михайловка Луганской Народной Республики, когда одна из ракет ВСУ попала в автомобиль.