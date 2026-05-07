В Латвии вандалы разбили памятные плиты советским воинам перед 9 Мая

В латвийском городе Иецава вандалы осквернили воинское братское кладбище — мемориал погибшим советским солдатам. Об этом сообщил «Sputnik Латвия» .

На стене мемориала была выбита надпись на двух языках «Вечная слава павшим героям 1944». Вандалы вырвали часть из 124 памятных плит с именами погибших в Великую Отечественную войну, разбили их и оставили обломки на земле.

В сентябре прошлого года в Хорватии осквернили памятник первому космонавту Юрию Гагарину, облив его краской. Злоумышленники также оставили нацистскую надпись «Слава Украине»*. Краску убирали активисты и преподаватели колледжа, где установлена скульптура.

В мае того же года в Эстонии вандалы изрисовали краской и оскорбительными надписями «Бронзового солдата» — памятник освободителю Таллина от фашистов. Вандалов вскоре арестовали — они оказались подростками.

*Включен в перечень нацистских лозунгов.