Стала известна причина пожара в заброшенном доме Ропса в Петербурге

Пожар в доме Ропса в Петербурге случился после курения пьяного мужчины

Пожар, случившийся накануне в историческом доме Ропса в Петербурге, произошел из-за того, что местный житель закурил там, будучи пьяным. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Сообщение о пожаре в доме 9 на Петровской косе поступило спасателям 6 июля днем. На место оперативно выехали сотрудники экстренных служб и полицейские, огонь потушили, обошлось без пострадавших.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками УМВД России по Петроградскому району был задержан 34-летний местный житель, который в алкогольном опьянении зашел в дом и закурил там», — заявили в ведомстве.

В итоге злоумышленника отвезли в полицейский участок. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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