«Вам не жить, я уже близко». Подросток с молотком напал на детей в школе под Воронежем

Во время нападения подростка на детей в школе под Воронежем никто не пострадал

Подросток с молотком и ножами напал на учеников Шубинской средней школы в Острогожском районе Воронежской области. Ради расправы молодой человек пешком пришел из соседнего региона. Он учится в школе села Лесное Уколово, что в нескольких километрах от Шубного. Обошлось без пострадавших, юношу быстро обезвредили сотрудники школы, рассказал 360.ru директор учебного заведения Виталий Горбунов.

«Идут следственные действия. Я никаких комментариев на данный момент не могу давать. Все живы, здоровы. Слава богу, все обошлось без каких-либо жертв. Все хорошо, никто не пострадал вообще», — сказал он.

За несколько часов до нападения подросток оставил на своей странице «ВКонтакте» запись: «Вам не жить, я уже близко».

Одна из знавших подростка женщина рассказала 360, что подросток прислуживает в храме сельского поселения, в котором проживает.

«И это тоже теперь предоставляет опасность. <… > В прошлом году в Лесноуколовской школе совершил поджог, в которой обучается. В прошлом году ситуацию успешно замяли», — добавила она.

Прокуратура взяла на контроль расследование происшествия с подростком, который пришел в школу с ножами и молотком.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят на контроль прокуратурой области», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Следственном комитете Воронежской области возбудили уголовное дело. Несовершеннолетнего задержали, его направят на психиатрическую экспертизу.

Ранее в одной из школ Люберец 13-летний ученик напал на учительницу во время урока. Он ударил ее молотком и сразу же убежал. Шестиклассник набросился на педагога, когда та стояла спиной к ученикам и писала задание на доске. Учительницу с травмами доставили в больницу.