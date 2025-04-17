Шестиклассник пробил учительнице голову молотком в Люберцах

В одной из люберецких школ 13-летний ученик ударил молотком преподавательницу прямо во время урока, а затем сбежал. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в официальном Telegram-канале .

Школа расположена на улице Академика Северина в поселке Мирный. Как рассказали в полиции, подросток неожиданно напал на педагога, когда та стояла спиной к ученикам и писала задание на доске.

Мальчик ударил женщину по голове молотком, а затем выбежал из класса и скрылся. Учительницу с травмами доставили в больницу — сейчас ей оказывается необходимая помощь.

По горячим следам сотрудники полиции установили местонахождение подростка и вернули его в школу для дальнейшего разбирательства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, предполагается, что к произошедшему могли привести недоработки в организации безопасности в учебном заведении.

Обстоятельство произошедшего взяла на контроль Люберецкая городская прокуратура, сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

«Люберецкая городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства случившегося, даст оценку исполнению требований федерального законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима», — добавили в прокуратуре

Сам подросток, учитывая возраст, не подлежит уголовной ответственности. Его поставили на профилактический учет.

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