Вагоны с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

Прокуратура: шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Шахтерская в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 3 сентября около 09:00 по местному времени (03:00 по московскому) шесть вагонов сошли с рельсов. При этом движение других поездов не прекращали. В результате случившегося никто не пострадал, на месте начались восстановительные работы.

Транспортная прокуратура организовала проверку — специалисты оценят соблюдение техники безопасности при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Подобный случай произошел 15 августа в Оренбургской области. Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Меновой Двор. Происшествие не повлияло на движение составов, никто не пострадал. Авария могла произойти из-за износа железнодорожного полотна или ходовой части вагонов.