Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области

СК начал проверку после схода с рельсов грузового поезда под Оренбургом

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Меновой двор в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Следователи проводят проверку, после которой примут решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Сошедшие с рельсов вагоны были пустыми, никто не пострадал, на движение поездов по станции происшествие не повлияло. По предварительным версиям, крушение произошло из-за износа железнодорожного полотна или ходовой части самих вагонов.

Накануне похожий случай произошел в Самарской области на станции Жигулевское море, где тоже сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, только с азотными удобрениями. Пострадавших также не было.