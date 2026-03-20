В Звенигороде простились с девочкой, утонувшей в Москве-реке 7 марта

В Звенигороде прошла церемония прощания с девочкой, утонувшей в Москве-реке. Семье окажут поддержку, об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации Одинцовского округа.

«Страшная трагедия, произошедшая с ребятами, коснулась, действительно, каждого. Мы еще раз выражаем свои самые искренние соболезнования и готовы дальше оказывать семьям необходимую поддержку», — отметили в администрации.

Трое детей пропали в Звенигороде 7 марта. Последний раз их видел рыбак около реки, там спасатели нашли следы и шапку ребенка. Одного из мальчиков нашли мертвым 11 марта в реке, тело второго — 13 марта. Тело девочки нашли 17 марта.

Водолазы при поиске детей совершили 126 погружений, обследовали порядка 283 тысяч квадратных метров дна. Еще 25 километров осмотрели при помощи эхолотов и камер. В поисковой операции задействовали свыше 170 человек и 50 единиц техники.