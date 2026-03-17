Спасатели нашли тело пропавшей в Звенигороде девочки-подростка

Водолазы нашли в Москве-реке тело девочки, исчезнувшей в Звенигороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Спасатели завершили поисковую операцию.

«Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», — написал глава округа.

Он поблагодарил спасателей, водолазов, медиков и добровольцев, которые помогали искать ребенка. Иванов добавил, что семьям погибших детей окажут необходимую помощь.

Трое подростков исчезли в Звенигороде в марте. Очевидцы видели, как двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка направились в сторону Москвы-реки. Позже спасатели обнаружили детские следы у полыньи, а также отпечатки ладоней у ее края.

К 13 марта сотрудники МЧС нашли тела двух школьников. Следствие считает, что дети провалились под лед во время прогулки и не смогли выбраться на берег.