Ограничения на полеты ввели в двух аэропортах России

Временные ограничения ввели в аэропортах Казани и Ульяновска

Аэропорты Казани и Ульяновска временно приостановили работу. Об этом в Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах Казань и Ульяновск», — рассказал пресс-секретарь ФАВТ.

Вылеты и прилеты бортов в аэропортах остановили в 07:30 утра по московскому времени. Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

На прошлой неделе подобный ограничительный режим вводили в аэропорту Волгограда, а также в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля.