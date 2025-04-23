Ограничения на полеты ввели в двух аэропортах России

Аэропорты Казани и Ульяновска временно приостановили работу. Об этом в Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах Казань и Ульяновск», — рассказал пресс-секретарь ФАВТ.
Вылеты и прилеты бортов в аэропортах остановили в 07:30 утра по московскому времени. Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.