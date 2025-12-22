В ЖК «Ильинские луга» молодые люди на BMW разбили восемь автомобилей

Ночь обернулась кошмаром для жильцов подмосковного комплекса «Ильинские луга» — молодые люди на BMW разбили восемь припаркованных автомобилей. Об этом сообщил 360.ru источник.

Автомобиль виновников аварии тоже сильно поврежден, однако сами они, предположительно, не пострадали. В иномарке сработали подушки безопасности.

«При мне обыскивали водителя BMW на запрещенные вещества. Видимо, это было минут через 10-20 после ДТП», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее на западе Москвы девушка за рулем автомобиля Volvo въехала в детскую площадку, повредив забор и элементы игрового комплекса. Дети успели разбежаться от машины и не получили никаких травм. Что стало причиной ДТП, неизвестно.