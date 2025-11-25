На западе Москвы иномарка вылетела на детскую площадку

На западе Москвы автомобиль Volvo въехал в детскую площадку — повреждены забор и элементы игрового комплекса. Авария произошла около 18:00 на Багратионовском проезде, сообщил источник 360.ru.

По данным собеседника, иномарка выехала с дороги и протаранила ограждение площадки. Очевидец рассказала, что разрушения значительные.

«Повреждения очень серьезные. Там забор сломан. Середина забора вся помята, сломана. И, по-моему, повреждена конструкция детская, лазилка», — поделилась она.

По словам женщины, дети в момент ДТП находились на площадке, но успели разбежаться, поэтому пострадавших нет. Очевидец также сообщила, что за рулем была девушка, которая «не выходила из машины». О ее состоянии данных нет.

В июне в Омской области проезжавший по селу Троицкому водитель Volkswagen Passat врезался в припаркованную легковушку, а после въехал на площадку детского сада и протаранил здание дошкольного учреждения.