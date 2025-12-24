В Зеленограде 91-летний пенсионер попытался застрелить любовницу и ее семью

В Зеленограде перед судом предстанет 91-летний мужчина, которого обвиняют в попытке расправы над бывшей сожительницей и ее родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По версии следствия, пенсионер после разрыва отношений приехал к дому женщины на автомобиле, которым управлял его знакомый. С собой у обвиняемого было огнестрельное оружие — следствие считает, что он намеревался убить бывшую любовницу, а также ее родителей.

Чтобы выманить людей из квартиры, мужчина отключил электричество. Когда бывшая возлюбленная и ее отец вышли на лестничную площадку, он достал спрятанное под курткой оружие и попытался выстрелить, однако осечка позволила им укрыться обратно в квартире.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Вместе с 91-летним обвиняемым перед судом также предстанет его 49-летний предполагаемый соучастник. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Челябинска зарезал возлюбленную и наложил на себя руки.