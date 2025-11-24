Житель Челябинска зарезал возлюбленную и покончил с собой

Житель Челябинска пырнул ножом возлюбленную и наложил на себя руки. Видеозапись с нападением появилась в распоряжении 360.ru.

Ревнивый мужчина набросился на свою спутницу прямо возле подъезда многоэтажки. Защитить девушку попытался ее друг, но он не успел ничего сделать.

Когда мужчина убежал за помощью, убийца покончил с собой. По информации источника 360.ru, пара жила вместе почти девять лет и недавно рассталась. Он добавил, что нападавший подкараулил экс-возлюбленную, когда она подошла к своему дому со своим новым спутником. Сейчас этот мужчина проходит свидетелем по уголовному делу.

Ранее жестокое убийство совершил житель Хасавюрта. Горожанин расправился с коллегой и ранил его жену и ребенка. После резни он попытался поджечь квартиру.

Женщину госпитализировали с резаными ранами лица и шеи, а одну из дочерей убитого увезли в больницу с ожогом ноги и порезом на шее. Второго ребенка — семимесячную девочку — убийца не тронул.