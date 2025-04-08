В Забайкалье бабушку с внуком сдуло с подвесного моста. Женщина погибла

В Забайкальском крае женщину и ребенка сдуло с подвесного моста между поселком Приисковый и селом Михайловка Нерчинского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Спасти местную жительницу не удалось, в результате происшествия она скончалась. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следователи завели уголовное дело. Во время расследования они установят ответственных за обслуживание моста и обеспечение контроля безопасности граждан.

Погибшая женщина шла в сторону Михайловки вместе с внуком, рассказал 360.ru глава Нерчинского района Сергей Комогорцев.

«Мальчик отделался ушибами. К сожалению, они переходили мост на свой страх и риск, несмотря на сильные порывы ветра. Порывы доходили до 30 метров в секунду», — сказал он.

По информации Telegram-канала «Подъем», местные жители неоднократно жаловались на состояние моста. Еще осенью прошлого года с боков сняли сетку-рабицу, скрученную ветром. После этого вместо ограждений остались только тросы.

«Танцующий» мост не впервые попал в поле зрения правоохранительных органов. В конце лета 2024-го на главу Приискового Юлию Федорову завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о приемке работ по возведению моста без экспертиз и проверки качества, напомнил Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что двое рабочих погибли при падении с моста в Нижнем Новгороде.