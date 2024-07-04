Двое рабочих погибли при падении с моста в Нижнем Новгороде
Нижегородские правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели двоих рабочих. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, мужчины проводили покраску Стригинского моста, находясь на подвесной системе. Однако конструкция не выдержала и рухнула в воду. Там же оказались и рабочие.
Спасателям удалось найти тело одного погибшего. Поиски второго продолжаются. Возбуждено уголовное дело.
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