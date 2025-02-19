В Выхино-Жулебино на козырьке подъезда нашли труп

Источник 360.ru: в Москве человек выпал из окна и разбился насмерть

В районе Выхино-Жулебино человек выпал из окна с большой высоты и разбился насмерть. Об этом сообщил источник 360.ru.

Тело обнаружили на козырьке подъезда дома № 8, корпус 2 на Сормовской улице. Человек лежал в неестественной позе.

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Похожая история произошла во Владимире, но там мужчине удалось выжить. Местный житель упал с 18-го этажа на автомобиль. Пострадавшего госпитализировали, сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося. Правоохранители установят, было ли падение случайностью или попыткой убийства.

По данным регионального минздрава, мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. При падении пострадавший пробил стекло и упал в салон.