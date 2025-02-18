Во Владимире 27-летний мужчина упал с 18-го этажа на машину и выжил

Мужчина во Владимире упал с 18-го этажа на стоящую под домом машину и выжил. Подробности 360.ru рассказали в МВД по региону.

По информации ведомства, сообщение о падении молодого человека поступило ночью. На место происшествия оперативно прибыли полицейские.

«Установили, что около 01:07 ночи из окна подъезда выпал 27-летний молодой человек, не проживающий в данном доме. Он был доставлен в медицинское учреждение и в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку случившегося, устанавливают все обстоятельства», — сообщили в МВД.

В рамках проверки установят, было ли падение случайностью или попыткой убийства.

Выпав из окна, мужчина приземлился на крышу автомобиля, пробил стекло и упал в салон. В минздраве региона РИА «Новости» сообщили, что пострадавший находится в реанимации в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.