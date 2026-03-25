В Выборге при атаке ВСУ повредило кровлю жилого дома

В Выборге в результате атаки беспилотников ВСУ повреждения получила кровля жилого дома. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, никто не пострадал. Отражение атаки БПЛА продолжается», — написал он.

За время воздушной опасности в небе над регионом сбили не меньше 56 украинских дронов.

Ранее стало известно, что в результате атаки пожар начался в зоне порта Усть-Луга, который является крупнейшим нефтеналивным портом Балтийского моря. Спасатели ведут локализацию возгорания.

В аэропорту Пулково вводили ограничения на полеты. Задержаны и отменены десятки рейсов. Сейчас воздушная гавань вернулась к штатной работе.