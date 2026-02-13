В Волгограде пожаловались на странный хлопок после налета беспилотников

Жители Волгограда проснулись утром от резкого звука, похожего на взрыв. Хлопок услышали в нескольких районах города. Об этом сообщило издание V1.ru .

При этом сильного шума не было, хлопок скорее ощущался на уровне вибрации стен и пола. Толчок почувствовали жители Дзержинского, Центрального и Краснооктябрьского районов.

Сегодня ночью произошла новая массовая атака беспилотников на Волгоградскую область. ВСУ пустили дроны в сторону жилых домов и промышленности. В результате ЧП пострадал 12-летний мальчик из Среднеахтубинского района, его отправили в больницу. Также госпитализировали 18-летнего местного жителя и еще одну женщину.

По словам губернатора Андрея Бочарова, дроны упали на проспекте имени Героев Сталинграда, бульваре 30-летия Победы и улице 8-й Воздушной армии. Повреждения получили окна квартир некоторых домов и припаркованные рядом автомобили. Также обломки сбитых дронов рухнули на территории нескольких предприятий.