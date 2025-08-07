В Видном произошла стрельба, с места скрылась черная иномарка

В городе Видное Московской области произошла стрельба. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, с места происшествия скрылся черный автомобиль Kia с номерами Чувашии. Машину объявили в розыск.

Другие подробности случившегося уточняются.

Накануне сотрудники Росгвардии в Талдоме задержали 36-летнего мужчину, который устроил стрельбу из пневматического пистолета. Между мужчиной и группой людей произошел конфликт, он достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в голову оппоненту.

В Тюмени суд оправдал одного из трех мигрантов, устроивших стрельбу на улице Муравленко. Двое других избежали наказания за покушение на убийство, но сели в тюрьму за хулиганство.